Hatay'ın yollardaki yeni adresi Yayladağı ve Kırıkhan oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesinin yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yeni adresi Yayladağı ve Kırıkhan ilçeleri oldu.HATAY (İGFA) - Şehrin her noktasında yıpranan yolları yenileyerek ulaşımı daha güvenli ve modern hale getirmek amacıyla var gücüyle çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü ile Karacurun Mahallesi bağlantı yolunda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Hatay’ın her ilçesine eşit hizmet gayesi ile hizmetlerini sürdüren Büyükşehir ekipleri, Kırıkhan ilçesinde de Taşoluk ve Balarmudu Mahallesi arasındaki yolu sathi kaplama yaparak ulaşımı rahatlattı.