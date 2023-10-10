Hatay'ın önceliği sağlık ve güvenlik
Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde halk sağlığı programları ile birlikte ‘İlkyardım Eğitimi’ veriyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İlkyardım Eğitim Merkezi, faaliyetlerine depremzede vatandaşlar için eğitim vererek devam ediyor.
‘İlkyardım hayat kurtarır’ sloganıyla nüfusun yoğun olduğu konteynerkentlerde gerçekleştirilen eğitimlerde, kaza ve acil durumlarda profesyonel sağlık görevlileri gelinceye kadar eldeki imkânlar dâhilinde yapılabilecek müdahaleler anlatıldı.
Eğitmenler ayrıca bir kaza ile karşılaşıldığında önce olay yerinde güvenliğin sağlanması, ardından 112’ye haber verilmesi ve doğru müdahale konularında vatandaşları bilgilendirdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3