Hatay'ın lezzetleri İstanbul Galataport'ta

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yaptığı işbirlikleriyle ilin tarih ve kültür zenginliği ile harmanlanmış lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay mutfağı, İstanbul Galataport’ta bulunan Muutto Anatolian Tapas Bar’ın konuğu oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla tanıtılan menü 16-22 Ocak tarihleri arasında müşterilere sunulacak.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’ın katılımı ile gerçekleşen organizasyonda, kendisi de Hataylı olan ünlü aşçı Umut Karakuş’un yorumuyla 1 ara sıcak, 6 meze, 1 ana yemek ve 1 tatlıdan oluşan Hatay yemekleri menüsü davetlilerin beğenisine sunuldu.

Başkan Savaş, şehrin içeriği yüzyıllara dayanan gastronomisini “Türkiye’nin Lezzet Köşesi Hatay” markası ile tescillediklerini ve sadece yemeklerini değil, tüm ilçelere yayılmış, Türkiye’yi doyuran ürünlerini tanıtmak için çalıştıklarını vurguladı.

Savaş, "Mutfağımız, yüzyıllardır topraklarında ağırladığı medeniyetlerin eşsiz izlerini taşıyan, nadide lezzetlerin ve köklü kültürünün rayihasını içinde barındıran bir mutfaktır. Bu güzel tatlarla tanışmak ve unutamayacakları bir lezzet deneyimi yaşamak isteyen herkes için Muutto Anatolian Tapas Bar doğru bir seçenek" diye konuştu.

Hatay ilinin esnafından tedarik edilip getirilen malzemelerle pişirilen menüde; Oruk, Aşur, Firik Pilavı, Tepsi Kebabı, Humus, Cevizli Biber, Zahter Salatası, Antakya Kısırı, Babagannuş, Ali Nazik ve Künefeyer alıyor.