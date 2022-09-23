Hatay'ın değerleri İstanbul'a taşındı

Hatay’ın doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri İstanbul’a taşındı, "Memleket Günleri Hataylılar Buluşuyor" programı başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen fuara katıldı. Maltepe Etkinlik Alanı’nda yapılan fuara Savaş ile birlikte milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve İstanbul’da yaşayan çok sayıda Hataylı katılım gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Savaş, Hatay’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne son emanet ettiği vatan toprağı olduğunu belirtti.

SAVAŞ: HATAY’A GELMEK İÇİN ÇOK SEBEP VAR

Hatay’ın tüm ilçelerinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Savaş, “Yayla görmek, denize girmek, kaplıca sularından faydalanmak ve güzel yemek yemek isteyen herkes Hatay’a gelecek. Hatay’a gelmek için sebep çok. Burada şehrimizin güzelliklerinin demoları var. Şehrimizin güzelliklerini tatmak isteyen herkesi Hatay’a bekliyoruz” diyerek organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Savaş ve katılımcılar HATAY yazılı künefenin şerbetini birlikte döktü ve açılış kurdelesini kesti. Lütfü Savaş, daha sonra fuardaki stantları tek tek gezerek stant yetkililerinden bilgi aldı.

İstanbul’da Hatay Günleri 25 Eylül’e kadar İstanbul Maltepe etkinlik alanında devam edecek.