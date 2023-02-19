Hatay'ın çöp temizliği Fatih Belediyesi'nde

İstanbul Fatih Belediyesi temizlik ekipleri, Hatay cadde ve sokaklarında çöp temizliği yapıyor.HATAY (İGFA) - Arama kurtarma çalışmalarına ek olarak bölgedeki temizliği sağlamak ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak üzere İstanbul Fatih Belediyesi, hizmetleri Hatay ve Maraş illerine taşıdı.

Hatay Kırıkhan’da moloz kaldırma ve yol temizleme çalışmaları devam ederken, diğer yandan barınma ihtiyaçları için çadır kurulumları yapılıyor. Bunun yanında bölge halkının su ihtiyacı belediyemizin tankerleriyle karşılanmaya devam ediyor.