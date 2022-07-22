Hatay'ın anavatana katılışının 83. yılı kutlanıyor

23 Temmuz 1939’da Hatay’ın ana vatana katılışının kutlandığı 83 yıl dönümü festivali 21 Temmuz’da başladı.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 38.si düzenlenen festival, sünnet şöleni, 83 metrelik dünyanın en uzun künefe ikramı ve birçok şehrin katıldığı halk oyunları gösterisi ile keyif dolu anlara sahne oldu.

EXPO’21 Hatay Antakya alanında gerçekleşen organizasyonlara HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, milletvekilleri, il protokolü ve binlerce Hataylı katıldı.

Dün geç saatlere kadar süren şenlikte sünnet şöleni ve künefe ikramı sonrasında geceye yaklaşık 2 saat süren Halk Oyunları Gruplarının gösterisi damga vurdu. 23 Temmuz Festivaline özel olarak Hatay’a gelen halk oyunları ekipleri arasında Ankara, Adana, Mersin ve Muğla Büyükşehirleri ile KKTC-Girne Belediyesi grupları yer aldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de gösteriye davul zurna eşliğinde katıldı.

Halk oyunları grupları gösterisinin ardından bir konuşma yapan Lütfü Savaş, festivale destek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Savaş, Hatay’ın kurtuluşunda emeği

geçen başta dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.

Kardeş illerden gelen halk oyunları ekiplerine ve belediye başkanlarına teşekkür eden Savaş, ‘Bugün burada bizim düğünümüz var. İki şeyi kutluyoruz bir kurtuluşu bir kavuşmayı. Bizimle kardeşlik bağı kuran, dostluk eli uzatan tüm belediye başkanlarımıza, canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Lütfü Savaş konuşmasının ardından, eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve geceye katılanlar ile birlikte sahnede halaylar çekti.