Hatay Gastronomi Evi'nde yemek kitapları tanıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Evi, kentin gastronomisinin en güzel şekilde işlendiği Unutulmaya Yüz Tutmuş Hatay Yemekleri ve Babaannemin Saklı Mutfağı kitaplarının tanıtımına ev sahipliği yaptı.HATAY (İGFA) - Hatay’ın bereketli topraklarında üretilen ürünlerin sofrada lezzetli ve sağlığa faydalı birer yemek olma serüvenini ele alan kitapların tanıtımı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş’ın katılımıyla Hatay Gastronomi Evi’nde yapıldı.

Fatma Dilek Tecirli’nin kaleme aldığı kitaplar, geçmişte Hatay sofralarının baş konuğu olan yemekleri tarihin tozlu raflarından alıp yeniden sofralarımıza taşıyor.

“NAZAN SAVAŞ’TAN SORUMLU ÜRETİM VE SORUMLU TÜKETİM VURGUSU”

Tanıtımda konuşan Prof. Dr. Nazan Savaş, “Birleşmiş Milletler’in 17 hedefi var bunların 17’si de halk sağlığıyla alakalı. 12 hedef Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim üzerine. Bu hedef doğrultusunda İsveç Büyükelçiliği mutfaklarda üretim ve tüketim süreçlerinde sağlıklı malzeme ile insan sağlığına yarar sağlayan besin değeri yüksek gıdalar üretilmesi konusuna vurgu yapıyor. Ancak Anadolu’da ve Hatay ilimizde yemekler geçmişten bugüne dek bu anlayışla yapılıyor. Annelerimizin yüzlerce yıllık mutfak geçmişinde zaten bu anlayış var. Yokluk zamanlarında bile çok farklı ve faydalı yiyecekler üretilmiş ve israf edilmeden tüketilmiş” diyerek Yazar Tecirli’nin kitabında Sorumlu Üretim ve Sorumlu Tüketim kavramına sıklıkla yer verildiğini belirtti.

Tanıtıma katılan konukların geçtiğimiz günlerde Michlen Yıldızı alan Türk şef ve restoranlar hakkında “Şeflerimiz Michlen Yıldızı’nı becerileri ve yemeklere sanatsal değerler kattıkları için alıyor. Şeflerin yemekte kullanılan malzemeleri özenle seçmesi de çok önemli” demesi üzerine Nazan Savaş, “Şehrimizde standartlara göre Michlen Yıldızı’na aday olacak çok sayıda şef ve mekân var” ifadelerini kullandı.

Hatay Gastronomi Evi, Michlen Yıldızı alan Türk şefleri ve restoranları kutladı.