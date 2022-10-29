Hatay Gastronomi Evi'nde 29 Ekim coşkusu

UNESCO Hatay Gastronomi Evi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.HATAY (İGFA) - Turunçlu İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Minik öğrenciler Atatürk’ün hayatı hakkında çeşitli sunumlar yaparak şiirler okudu. Şarkıların da coşkuyla söylendiği etkinlikte miniklere misafirler alkışlarıyla destek verdi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Vals gösterileri ile de oldukça neşeli hale getiren öğrenciler, misafirlere de renkli dakikalar yaşattı.