Hatay EXPO'da Ata'nın sevdiği şarkıyı söylediler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Antakya Medeniyetler Korosu EXPO 2021 Hatay’da muhteşem bir konsere imza attı.HATAY (İGFA) - EXPO’21 Hatay’ın resmi katılımcılarından olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Günleri kapsamında bir konser düzenledi. Konserde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Antakya Medeniyetler Korosu ile Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek dinleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Antakya EXPO amfi tiyatroda düzenlenen senfonik konserde Vardar Ovası, Bülbül Kasidesi, Doğma Güneş Doğma seslendirildi. Konserde ayrıca Antalya Kültür Merkezi Sanat Danışmanı, Tenor Erdican Aybaş, Aygız ve Çökertme adlı şarkıları söyledi.

Konser sonunda konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, 2007 yılında kurulan, 2012 yılında Nobel Barış ödülüne aday gösterilen ve 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülüne layık görülen Medeniyetler Korosu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası üyelerine teşekkür etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın selam ve sevgilerini ileten Hayzaran daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Okan Yavuz’a ve orkestra şefine çiçek hediye etti.

Seyircilerin de şarkılara eşlik etmesiyle renklenen konser biterken hep bir ağızdan Bir Başkadır Benim Memleketim ve İzmir Marşı söylendi ve sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.