Hatay'dan 'sıfır atık' için nitelikli projeler

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmak için nitelikli projelere imza atmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Kamu Sivil Toplum İş Birliği İle Belediyelerde İklim Değişikliği Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Eğitim Programı Türkiye Belediye Başkanları Birliği koordinasyonu ile Hatay’da düzenlendi.

Eğitim programına, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın yanı sıra Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kurucu Başkanı Davut Çuhadar, HBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, HBB personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Belediyeciler çevreciliği bilmek zorunda ama gençler daha fazla bilmek zorunda" diyerek, herkeste çevre bilinci olması gerektiği, bu bilincin de 3 yaşında önce ailede, sonra okulda oluşması gerektiğini söyledi.

HBB İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, “İklim Değişikliği konusu son yılların en önemli konusu. Bu süreç sanayinin gelişmesiyle başladı. İklim değişikliği ve sera gazı salınımının artması günümüzde konuştuğumuz çevre sorunlarıdır” diyerek, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın muhatabı 191 ülkeden biri olduğunu ve bu anlaşma doğrultusunda ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmek için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Dolğun, iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde 15 ilçenin ilgili şube müdürlerini bir araya getirdiklerini belirterek, istişare çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.