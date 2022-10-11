Hatay'dan Kore Gazisi'ne büyük saygı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kore gazisi Davut Avcı’yı evinden alarak tedavi göreceği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.HATAY (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Hatay'da gözlerinden tedavi olmak için hastaneye gitmek isteyen ve yürümekte zorlanan Kore Gazisi Davut Avcı’nın yakınları durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.

Hasta nakil aracıyla hastaneye götürülmesini isteyen Kore gazisinin ailesinin talebine Büyükşehir Beleidyesi yetkilileri kayıtsız kalmadı.

Büyükşehir'in hemşireleri ve sağlık personeli, Davut Avcı’yı Defne Turunçlu Mahallesi’ndeki evinden alarak muayene olacağı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.