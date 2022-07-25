Hatay'dan İzmir'e tedavi için gitti... Hasta hemşire aşkında mutlu imza atıldı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’dan İzmir’e tedavi için gelen Özel Çocuklar Eğitim Öğretmeni Erkan Kara, özel hastanede kendisiyle ilgilenen hemşire Kardelen Yargıcı’ya bir görüşte aşık oldu.İZMİR (İGFA) - Tedavi olduğu dönemde İzmir’e tayini çıkan ve ailesini de İzmir'e taşıyan Erkan Kara, her iki ailenin de rıza göstermesinin ardından mutlu sona ulaştılar.



Hataylı İş insanı Ali Kara'nın oğlu Erkan Kara tedavi için geldiği İzmir'de gönlünü kaptırdığı Karşıyakalı güzeller güzeli hemşire Kardelen Yargıcı'nın dillere destan üç gün süren düğünle dünya evine girdiler.



Genç evlilerden Kardelen Yargıcı, evliliği hiç düşünmediğini belirtirken, "Tesadüfler yaşam çizgisini oluşturdu. Erkan, tedavisi için hastanemize geldi. Tesadüfler neticesinde görevli olduğum kata hasta olarak yatırıldı. Ben de tedavisiyle ilgilenen hemşireydim. Evliliği hiç düşünmüyordum fakat kader bizi evliliğe götürdü çok mutluyum" dedi.



Mutluluğu gözlerinden okunan Erkan Kara ise, “Hatay’dan İzmir’e 'tedavi için geleceksin, burada hayat arkadaşını bulacaksın' deseler inanmazdım. Fakat gerçekten ruh ikizimi İzmir’de buldum ben çok mutluyum ve bir o kadar da şanslıyım Kardelen hemşireyi evliliğe ikna ettim ve bugün güzel bir düğünle mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



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