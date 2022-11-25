Hatay'dan dayanışma örneği

Hatay Kent Konseyi, alım gücünün düştüğü zor zamanlarda öğrencilerin yardımına koştu.HATAY (İGFA) - Hatay Kent Konseyi, bir okul öğretmeninin başvurusu üzerine ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilere mont ve bot yardımında bulunulmasına vesile oldu. Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyacı olan çocuklarla buluşturan Konsey, yeni kıyafetleri çocuklara Öğretmenler Günü’nde teslim etti.

Gönüllülük temelinde gerçekleştirilen bu yardımlaşma, öğrencilerin ve öğretmenlerin takdirini kazandı.

Konsey, hayırseverlerle iş birliği içerisinde yaptığı bu yardım faaliyeti ile 50 çocuğun yüzünü güldürdü.

Bot ve montlarına kavuşan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.