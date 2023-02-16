Hatay'daki Çadır Kent'te sevindiren hediye

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’da kurduğu çadır kente yerleşen 86 yaşındaki Raziye Teyze, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bir tekerlekli sandalyeyle geldiğini görünce onu dualarla karşıladıKOCAELİ (İGFA) - 86 yaşındaki Raziye Yener, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinden önce Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan kızına misafirliğe gelmişti.

Kalp kapakçığı rahatsızlığı bulunan Raziye teyze, depreme kızı, damadı ve torunuyla beraber yakalandı.

Deprem anında anneleri Raziye teyzeyle beraber kendilerini dışarı atan aile, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede kurduğu çadır kente yerleşti.

Ancak kalp rahatsızlığı bulunan Raziye teyzenin bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Bunu haber alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hemen bir tekerlekli sandalye alarak Raziye teyzeyi kaldığı çadırda ziyaret etti. Başkan Büyükakın’ı karşısında gören Raziye teyze, gözyaşlarına boğuldu. Başkan Büyükakın’ın ellerinden tutan Raziye teyze, ‘’Allah senden razı olsun evladım’’ dedi ve boynuna sarıldı.

BAŞKAN ELİNİ ÖPTÜ, BOYNUNA SARILDI

Raziye teyzenin çadırdaki yatağının başına oturan ve onun gözlerinden dökülen yaşları gören Başkan Büyükakın da çok duygulandı. Raziye teyzenin ellerinden öpen ve sevgiyle boynuna sarılan Başkan Büyükakın, ‘’Teyzeciğim senin bir duan bize de bu millete de yeter. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Neye ihtiyacın varsa biz buradayız. Artık Hatay da, Defne de bizim memleketimiz. Burayı Kocaeli’den ayrı görmüyoruz. Senin de, bu büyük afette evleri yıkılan ya da hasarlı olduğu için giremeyen tüm kardeşlerimizin de yanındayız, hizmetindeyiz’’ karşılığını verdi.

DEPREME MİSAFİRLİKTE YAKALANDI

Hatay Defne’de eşi ve oğluyla birlikte yaşadıklarını ifade eden Sevim Bulunmaz da, "Annemin kalp kapakçığı ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunuyordu. Depremden önce bize misafirliğegelmişti. Deprem anında annemi de alarak güçlükle kendimizi dışarı attık. Şimdi Kocaeli Büyükşehir’in Defne’de kurduğu çadır kentte yaşıyoruz, konteynerler tamamlandıktan sonra oraya geçmek istiyoruz. Tahir başkanımız da annemizin bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenince sağ olsun bu ihtiyacımızı karşıladı. Allah razı olsun" dedi.