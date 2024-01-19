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Hatay'da yıpranan yollar asfaltlanıyor
YAŞAM 19.01.2024, 15:17
Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım koşullarını iyileştirmek ve vatandaşlara güvenli ulaşım imkânı sağlamak amacıyla var gücüyle çalışıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, il genelinde eskiyen ve altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan yolları uzun ömürlü beton asfalt ile bir bir yeniliyor.
Büyükşehir ekipleri, Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi 550/1 sokakta ve Belen Sarımazı Mahallesindeki yoğun ve işlek olan Zafer Caddesi’nde beton asfalt serimine başladı.
Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolların kullanımına açılacağını bildirdi.
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