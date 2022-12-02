Hatay'da yenebilir otlar öğretildi

EXPO’da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tarım yöntemleri öğretildi ve yenebilir tıbbi aromatik bitkiler tanıtıldı.HATAY (İGFA) - 40 öğrencinin katıldığı etkinlikte, bitki türlerini, toplanmasını ve yenebilir doğal otları toplamayı kendisi de atalarından öğrenmiş olan Yayladağı ilçesi Çaksına köyünden Ayşe Hocaoğlu anlattı.

Dr. Samim Kayıkçı öğrencilere etkinliğin amacı ile ilgili bilgiler verdi.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tarımsal ürün üretimi tek düzeleşmiş ve tıbbi aromatik bitkilerin kullanımıyla ilgili binlerce yılda oluşmuş eşsiz kültürel zenginlik unutulmaya yüz tutmuş durumda olduğunu kaydeden Dr. Kayıkçı, "Herhangi bir insan müdahalesi olmadan, doğada kendiliğinden yetişen, iklimsel (kuraklık ve çevresel, böcekler, hastalık vd.) etkilere karşı oldukça dirençli olan yenebilir doğal otlar, küresel iklim ve gıda krizinde alternatif bir çözüm olma potansiyeline sahipler. Etkinliğin amacı da bu çerçevede dikkat çekmek, atasal-geleneksel bilginin gençlere aktarılması, aynı zamanda gastronomi alanında geleneksel bilgi ile moderniteyi bir araya getirmek” diye konuştu.

Katılım sağlayan öğrenciler aynı zamanda topladıkları bitkilerle çeşitli yemekler yaparak bu yemekleri birlikte yediler.