Hatay'da UNDP iş birliği ile desteğe devam
Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların etkin ve koordineli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla uluslararası yardım kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), işbirliği ile deprem sonrası ihtiyaç sahiplerine acil destek sağlandı.
Toplu çadırlarda yaşayan özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara öncelik verilen destek çalışmalarında, 200 adet tuvalet ve duş, 10 bin adet dezenfektan, maske ve 220 adet çöp konteyneri gibi malzemeler temin edilerek depremzede vatandaşlara ulaştırıldı.
UNDP tarafından sağlanan tuvalet-duş ve insani temel ihtiyaçların deprem sonrası yaşam koşullarını iyileştirme amacı taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Tuvalet ve duşlar depremin etkilediği mahallelerde ve geçici barınma alanlarında bulunan ihtiyaç sahiplerine Belediyemiz tarafından teslim edilmiştir. Dağıtım planlaması, ihtiyaç önceliklerine göre titizlikle gerçekleştirilmiştir.” açıklamasında bulundu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, UNDP işbirliğiyle çevre ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti. Deprem sonrası yaşanan süreçte UNDP’ye sağladığı destekler için teşekkürlerini sunan HBB, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Kasımpasa
|1
|3
|4. A.Demirspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Konyaspor
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Galatasaray
|1
|1
|13. Kayserispor
|1
|1
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Rizespor
|1
|0
|17. Antalyaspor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Şanlıurfaspor
|1
|3
|6. Bodrumspor
|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0