Hatay'da ülke mutfakları ilgi görüyor

Hatay Gastronomi Akademisi, Japon ve Meksika mutfaklarının en önemli lezzetlerini ağırladı. Atölyedeki eğitimlerde ülke mutfaklarının ünlü lezzetlerinin yapım ve sunum teknikleri hayli ilgi gördü.HATAY (İGFA) -EXPO 2021 Hatay’ın Antakya’daki alanında yer alan Hatay Gastronomi Akademisi, Japon ve Meksika mutfaklarının en önemli lezzetlerini ağırladı.

Gastronomi Akademisi Danışmanı Dr. Esat Özata’nın verdiği eğitimlerde dünya mutfaklarının iki önemliülkesinin tatları hakkında bilgi alan katılımcılar, lezzetleri hazırlamanın yanı sıra sunum teknikleri hakkında da çeşitli fikirlere sahip oldu.

Eğitimlerin ilk gününde Meksika lezzetleri yer aldı. Kendilerine özgü ekmekleri, çeşitçeşit sosları, acı ve baharatları ile bilinen Meksika mutfağı atölyesinde katılımcılar Chili Con Carne, ChiliBiberli Basmati Pilavı, Tavuklu Taco ve Burrito yapımını ve sunumunu öğrendi.

Japon mutfağı atölyesinde ise Japon mutfağının en özel tatlarından olan sushi yer aldı. Japon mutfağının en ünlü lezzeti olan sushi hakkında bilgi alan katılımcılar, Norimaki, Nigiri-Zushi, Uramaki, Tempura Karidesgibi birbirinden özel 9 farklı sushinin hazırlık aşamasından sunumuna kadar tüm aşamalarını deneyimlemefırsatına sahip oldu.

Çocuklarıyla birlikte dünya mutfaklarının sırlarını öğrenen vatandaşlar lezzetdolu iki gün geçirdi.Katılım için herhangi bir deneyim şartı olmayan atölyeler sonunda katılımcılara belgelerini Dr. Esat Özata takdim etti.

Hatay Gastronomi Atölyesinde eğitimler kapsamında 28 Haziran'da ‘En Sevilen Tatlılar’ ve 29 Haziran'daise ‘Hint Mutfağı’ atölyeleri ile devam edeceği öğrenildi.