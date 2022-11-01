Hatay'da toplu taşımada 'güvenli yolculuk' dönemi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetinde son teknolojilerden faydalanarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmaya devam ediyor.HATAY (İGFA) - Rahat ve güvenilir yolculuk sloganı ile HBB Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Toplu Taşıma Kontrol ve Denetim Merkezi, vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği bir sistemle hizmet ediyor.

Bu ilkeyle çalışan HBB ekipleri, toplu taşımalarda bulunan kameralar ve araç takip sistemleriyle rutin bir şekilde güzergâh ve çalışma saatleri ile ilgili kontrol ve denetimler yapıyor.

Toplu taşıma kullananların şikâyet, öneri ve taleplerini 153, 444 12 06 telefon hatları ve [email protected] adreslerinden iletebildiği sistemleri kullanan Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri, problemleri hızlıca ele alarak çözüme kavuşturuyor.

Ekipler ayrıca Hataykart ve Hataykart Mobil uygulamasında yaşanan ve kayıp eşya gibi problemlere anında müdahale ederek kalıcı çözümler sunuyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde vatandaşların mağduriyet yaşadığı durumların tespiti halinde idari yaptırımlar uygulanmaktadır.