Son Dakika
Hatay'da tehlike arz eden yollara bakım
YAŞAM 28.12.2023, 10:43
Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında altyapısı tamamlanan yollarda beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erzin ilçesinin ana girişi olan Hanifi Soylu Bulvarı’nda beton asfalt ve yenileme çalışmalarına başladı.
Tehlike arz etmesi ve yıpranmış olmasından dolayı çalışmalarını hızlandırarak beton asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, yolun en kısa süre içerisinde tamamlanacağını açıkladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
|29
|5. Beşiktaş
|17
|29
|6. A.Demirspor
|17
|27
|7. Rizespor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|17
|24
|9. Kasımpasa
|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
|11. Ankaragücü
|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
|14. Başakşehir
|17
|19
|15. Gaziantep FK
|17
|19
|16. Konyaspor
|17
|18
|17. Karagümrük
|17
|17
|18. Samsunspor
|17
|15
|19. Pendikspor
|17
|14
|20. İstanbulspor
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|18
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|18
|36
|6. M. United
|19
|31
|7. West Ham United
|18
|30
|8. Newcastle
|19
|29
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
|12. Bournemouth
|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
|14. Brentford
|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü