Hatay'da okullara 'geri dönüşüm' kutuları

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin ardından çevre kirliliğini önlemek amacıyla Samandağ’daki okullara atık geri dönüşüm kutularını dağıtmaya başladı.HATAY (İGFA) - Yaşanan depremler sonucunda kentte yaşanan ağır yıkımlar nedeniyle oluşan kirliliği temizlemek ve şehri yeniden ayağa kaldırmak amacıyla ‘Hatay Bizim Evimiz” projesini başlatan HBB Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı, Birleşmiş Milletler ile Japon Hükümetinin desteklediği 'Hatay İçin İklim Eylemi’ projesi kapsamında da atık geri dönüşüm kutularını dağıtıyor.

Büyükşehir ekipleri, daha yaşanabilir, sağlıklı gelecek ve toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla proje uygulama merkezi Samandağ ilçesinin tüm okullarına dağıtıyor.

Çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, ekosistemin sürdürülebilirliği ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla öğrenciler bilinçlenirken farkındalık oluşturuluyor.

İsrafı da önlemek için gerçekleştirilen proje ile toplanan kâğıt, karton, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ile hem çevre hem de okullar kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yapmış oldukları açıklamada, “Daha güzel ve temiz bir çevre için geri dönüşüme çok önem veren bir belediyeyiz. Çevre bilincinin kazandırılması ve öğrencilerimiz için de farkındalık oluşturmak amacıyla doğayı ve çevre korumaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.