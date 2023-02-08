Hatay'da mucizenin adı Masal Bebek

Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olan Kahramanmaraş depreminde yaşanan acıların arasında az da olsa mucizeler de gerçekleşiyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında kapsamında1,5 yaşındaki Masal bebek enkazın arasında 44 saat sonra sağ olarak çıkarılırken büyük sevinç yaşandı.HATAY (İGFA) - Türkiye'nin ve dünyanın farklı birçok noktasından bölgeye gelen ekipler enkazlardan canlı birini kurtarmak için büyük mücadele veriyor.

Mücadeleler kapsamında Muğla’dan bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erlerinden oluşan arama kurtarma ekibi de yer alıyor.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye hareket eden ve çalışmalara katılan ekipler 25 kişiye ulaşarak enkazların arasından canlı olarak çıkarmayı başardı.

https://youtu.be/PHI9NiTUADQ

Müdaheleye en çok ihtiyaç duyulan Hatay’da çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak 1,5 yaşındaki Masal bebeği enkazın arasından sağ olarak çıkardı.

Depremin üzerinden 44 saat geçmesine rağmen hayatta kalan ve ekiplerin dikkati sayesinde Masal bebek kurtarıldı.

Hemen sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enkazların arasından son olarak 30 yaşındaki engelli vatandaş Mehmet Ali Derviş ve 75 yaşındaki Süleyman Arslan çıkarıldı.