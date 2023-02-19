Hatay'da Kocaeli'den ücretsiz tıraş hizmeti

Kocaeli Kuaförler ve Berberler Odaları işbirliği ile İzmit Belediyesi stantlarında depremzedelere ücretsiz saç tıraşı hizmeti başladıHATAY (İGFA) - Kocaeli’deki kuaför ve berberler, Hatay’da depremden etkilenen vatandaşlara İzmit Belediyesi stantlarında ücretsiz tıraş ve saç bakım hizmeti vermeye başladı

Ülkenin güney bölgesinde meydana gelen iki büyük depremin ardından İzmit Belediyesi ilk günden bu yana her konuda depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesinde aşevi kuran İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri her gün 10 bin kişiye sıcak yemek servis ediyor. Bunun yanında Kocaeli Berber ve Kuaförler Odası işbirliğiyle, kurulan stantlarda saç bakım hizmeti de verilmeye başlandı.

DEPREMZEDELERE TIRAŞ HİZMETİ VERİLDİ

Bölge halkına manevi destekte veren İzmit Belediyesi ekipleri, depremzedelerin hijyen ihtiyaçları doğrultusunda da hiçbir desteği geri çevirmiyor. Kocaeli’den Kuaförler Odası ve Berberler Odasından oluşan bir ekip Hatay’ın Defne ilçesine giderek bölge halkının saç bakımlarını gerçekleştirdi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini yaşayan kuaförler ve berberler, benzer bir felaketi yaşayan Hatay’daki depremzedeler için İzmit Belediyesinin kurduğu stantlarda hizmet vermeye başladı. Kuaför ve berberlerden oluşan ekip bir süre daha bölgede hizmet verecek.