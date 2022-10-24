Hatay'da Kibariye fırtınası esti

Türk pop ve arabesk müziğin güçlü sesi Kibariye, EXPO’21 Hatay’da uzun yıllar unutulmayacak bir konser verdi.HATAY (İGFA) - Antakya EXPO alanındaki amfitiyatroda binlerce hayranıyla buluşan Kibariye, dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Amfitiyatro, tarihi günlerinden birini yaşadı. Yılların eskitemediği şarkıları Kibariye’den dinlemeye gelen binlerce Hataylı amfitiyatroyu hınca hınç doldurdu. Tanrı İstemezse, Benim İçin Üzülme ve Ah İstanbul gibi eserleri güçlü sesiyle yorumlayan ünlü sanatçı hayranlarına bir de sürpriz yaptı.

Genç hayranlarını sahneye davet eden başarılı şarkıcı, sevenleriyle karşılıklı oynayarak onlara jest yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Hatay’a geldiği ve muhteşem bir konsere imza attığı için Kibariye’ye çiçek hediye etti.

Kibariye’yi “Müthiş bir ses” olarak yorumlayan Lütfü Savaş, “Herkes güzel şiir yazabilir, güzel şarkı okuyabilir ama herkes güzel insan olamaz. Bu güzel insanın Hatay’a gelmesi için Nazan Hanım rica etti, arkadaşlarımız davet etti. Gerçekten müthiş bir ses. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konser boyunca amfitiyatroyu dolduran binlerce Hataylı tüm şarkılara eşlik etti. Genç yaşlı herkes müzik ve eğlence dolu bir gece yaşamış oldu.