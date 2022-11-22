Hatay'da Karagöz Kukla Festivali ilgi gördü

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sanat dolu bir festivale ev sahipliği yapıyor. 1.Hatay Karagöz Kukla Festivali, Antakya EXPO alanında kapılarını sanatseverlere açtı.HATAY (İGFA) - EXPO 2021 Hatay Antakya alanındaki fuar alanında gerçekleştirilen açılşa HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, EXPO’21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve HBB yöneticileri katıldı.

Açılışın ardından Cengiz Samsun Kukla Tiyatrosu tarafından Salıncak adlı kukla oyunu sahnelendi.

İzleyiciler, Hacivat'ın mahalleye kurduğu salıncakla para kazanmak istemesi, Karagöz'ün işe ortak olma ısrarı ve sonunda başlarına gelen olayların anlatıldığı eğlenceli oyunda keyifli vakit geçirdi.

Geleneksel tiyatronun temsili olan oyun izleyenlerden büyük alkış aldı.

Sahnelenen oyunun ardından konuşan yönetmen Cengiz Samsun, “Bir Hataylı olarak böyle bir vesileyle tekrar burada olmak inanılmaz bir gurur. Bu imkanı bize tanıyan Hatay Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Adnan Özkaya oyunda emeği geçenlere teşekkür ederek, plaket ve hediye verdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra ilk kez Hatay’da yapılan olan festival, 3 Mayıs’ta vefat eden ve ömrünü Karagöz sanatına adamış büyük usta Metin Özlen anısına ithaf ediliyor.

Tiyatronun temellerinden sayılan gölge oyunu ile kukla tiyatrosunu 7’den 70’e tüm sanatseverlerle buluşturan festivalde her yaşa hitap eden oyun ve atölyeler yer alıyor.

Çocukların ve her yaştan vatandaşın kendinden bir şeyler bulacağı bu festivalde yer alan tüm gösteriler ücretsiz olacak.