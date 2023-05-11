Hatay'da ilk etap evler 12 Mayıs'ta teslim edilecek

Antakya Kisecik EXPO yolu üzerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ile CİNER Grubunun ortaklaşa planlayıp, yapımına Mart ayı içinde başlanan 1. Etap prefabrik evlerin inşası tamamlandı.HATAY (İGFA) - İlk etapta 60 ile 82 m2 arasında tamamı dayalı döşeli 60 evin yapımı 62 günlük gibi kısa bir süre içinde tamamlanırken alt yapı hizmetlerinin tamamı Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, üstyapı ise CİNER Grup tarafından yapıldı.

“TÜRKİYE OLARAK BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Başkan Savaş, Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği ve Ciner Gurup’un organizasyonu ile yarın depremden büyük zarar gören başta öksüz, yetim ve engelli vatandaşlar olmak üzere mağduriyet yaşayanlara teslim edilecek evlerin son denetimlerini Habertürk Gazetesi Yazarı Muharrem Sarıkaya ile birlikte yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadık, insanlarımızı kaybettik, 90 gün geçti üzerinden, bizi üzen olaylar olduğu gibi bizi sevindiren olaylar da oldu. 3. Günden itibaren Türkiye’nin her yerinden belediyeler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar, şirketler yardımımıza koştu. Bunlardan biri de CİNER grup. 2 etaplı 100 prefabrik ev yaptılar burada. 60’ı yarın teslim edilecek. Bu evleri yaparken CİNER grubu çok titiz davrandı. İmkanlarımız doğrultusunda altyapıyı biz üst yapıyı ise onlar yaptı. CİNER grubu ile birlikte kurulan bu evler teslim edilecek. Elbette yüzbinlerce insanımızın konutlara ihtiyacı var ama bu da bir başlangıç ve biraz daha zamana ihtiyaç var.

Başta burada emeği geçen Turgay Ciner’e, Ciner ailesine ve süreci çok yakından takip eden Muharrem Sarıkaya’ya teşekkür ederim. Hatay elele, gönül gönüle yeniden ayağa kalkacak, geleceğe uzanacak. Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Hayırlı olsun.”

Ciner Grubu adına Hatay’da olan HaberTürk Yazarı Muharrem Sarıkaya ise “Burayı ilk projelendirdiğimizde Sayın Turgay Ciner, standartları yüksek tutmamızı, evlerin bölgede örnek gösterilmesini istedi. Buradaki amaç bu evleri gören bizi örnek alsın ve bu standardı sürdürsün istiyoruz” dedi.