Hatay'da HATMEK kursiyerlerinin yıl sonu sergisi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda(HATMEK) eğitim gören kursiyerler, sene boyunca yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.HATAY (İGFA) - HATMEK’in Antakya’daki merkezinde kadın giysileri, resim, müzik, el sanatları ve rölyef kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler emeklerini gözler önüne sererek taçlandırdı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, her yaş grubundan vatandaşın HATMEK, HBB Destek Eğitim Merkezi ve HBB Spor Kompleksi’nden faydalandığını belirtti.

Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlerin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, HATMEK kurslarına destek veren Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan’a teşekkür etti.

HBB Yaygın Eğitim Şube Müdürü Emine Atmaca, HATMEK merkezlerinde verilen eğitimler hakkında konuklara bilgi verdi.

7 yaş üzeri tüm vatandaşların HATMEK eğitimlerin faydalandığını ifade eden Atmaca, “Şu anda Antakya HATMEK’teki günlük 780 öğrencimiz çeşitli alanlarda eğitim almaktadır. İskenderun’da 244, Payas’ta da 63 aktif öğrencimiz var. Pandemi sebebiyle iki yıldır çocuklara yönelik eğitimlere ara vermek zorunda kaldık. Bu sene 15 Haziran itibariyle çocuklara yönelik kurslarımızın kayıtlarını tamamladık” dedi.

Konuşmaların ardından Lütfü Savaş ve beraberindekiler, kursiyerlerin bin bir emekle hazırladığı eserleri tek tek inceledi. Kursiyerlerin Başkan Savaş’a ilgisi büyük oldu.

Kursiyerlerin yıl sonu sergisi, 6 Temmuz Çarşamba akşamına kadar HATMEK’in Antakya merkezinde ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.