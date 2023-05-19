Hatay'da haşere ile mücadele sürüyor

Depremin ilk gününden bu yana Hatay’ın yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, larva, kemirgen ve haşereye karşı il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı İlaçlama Birimi, havaların ısınmasıyla Hatay’ın risk oluşturan bölgelerinde, çadırkent ve konteyner kentlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle ilaçlama yapan HBB ekipleri, dezenfeksiyon, kemirgen ve larva mücadelesi, kireçme, naftalin-kükürt uygulamaları ve havaların ısınmasıyla sivrisinek, karasinek ve uçkun mücadele çalışması gerçekleştirdi.

HBB’ninnsan sağlığına zarar vermeden bilinçli şekilde yürüttüğü çalışmalar, il genelinde devam edeceğini söyledi.