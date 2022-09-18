Hatay'da genç aday KPSS'ye sedyeyle taşındı

Hatay'da ÖSYM’den sedyeyle sınava girmek için olumlu yanıt alan genç öğretmen adayı ardından Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çaldı. Hasta nakil aracıyla sınav yerine götürülmesini isteyen Vural’ın talebine Büyükşehir yetkilileri kayıtsız kalmadı ve öğrenciyi sınava gireceği okula kadar götürdü.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gidebilmek isteyen bir öğrencinin çağrısını yanıtsız bırakmadı.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, rahatsızlığı sebebiyle sedyeyle sınava girmek zorunda olan bir öğrenciyi evinden alarak sınava gireceği okula kadar götürdü.

HBB’nin hemşireleri ve sağlık personeli, Merve Vural’ı Antakya Odabaşı Mahallesi’ndeki evinden alarak sınava gireceği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne taşıdı.

Sınav öncesi yaşadığı süreci anlatan Vural, “Fıtığım patladığı için acil ameliyata girmem gerekti. Bel fıtığı ameliyatı oldum. Doktorlar oturarak sınava giremeyeceğimi söylediler. Sedyeyle sınava girebilir miyim diye ÖSYM’ye başvurdum. Bunun mümkün olduğunu söylediler. Daha sonra HBB’ye başvurdum ve bu imkanı bize sağladılar. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Umarım sınavım da güzel sonuçlanır” dedi.