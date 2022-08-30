Hatay'da Gastronomi Evi'nde 100. yıl gösterisi

Hatay Gastronomi Evi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünde anlamlı bir gösteriye ev sahipliği yaptı.HATAY (İGFA)- Didem Koban Dans Okulu öğrencileri, dans ve gösterileriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Gastronomi Evi’nde hazırlanan platform üzerinde modern dans ve balenin en güzel örneklerini sergileyen minik dansçıların yaşadığı gurur ve heyecan gözlerine yansıdı.

Gösteriyi izleyenler arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da vardı. Savaş ve gösteriyi izleyen her yaştan vatandaş sahnedeki miniklere alkışlarıyla destek verdi.

Renkli ve eğlenceli geçen dakikaların sonunda Nazan Savaş, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak dans okulunun kurucusu Didem Koban’a plaket hediye etti.

Savaş ve Koban, daha sonra 30 Ağustos için özel olarak hazırlanan yaş pastayı minik dansçılarla birlikte kesti.