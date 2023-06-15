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Hatay'da EXPO'ya yeni oyun alanı kazandırılıyor
YAŞAM 15.06.2023, 16:10
Kansersiz Yaşam Derneği ve Elimsende Derneği, Hatay Büyükşehir Belediyesi EXPO alanına oyun alanı ve kütüphane kazandırıyor.HATAY (İGFA) - Depremin ilk zamanlarından Hataylı vatandaşlar ve çocukların sosyalleşmesi ve hayata daha hızlı adapte olabilmeleri amacıyla birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler gerçekleştiriliyor.
Elim Sende Derneği ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin Hatay Büyükşehir Belediyesine hibe ettiği konteynerde depremden etkilenen 4-6 yaş arası çocuklara sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek ve birçok oyun alanı oluşturulmuş olacak.
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|36
|56
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|56
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|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
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|38
|60
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|38
|59
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|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
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|40
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|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
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|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
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|38
|50
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|38
|49
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|38
|49
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|38
|49
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|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
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|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
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|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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