Hatay'da evi yanan aileye 'Büyük' destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangında tüm eşyaları kül olan İskenderunlu aileye destekte bulundu.HATAY (İGFA) - İhtiyaç sahibi vatandaşlara titizlikle destek veren HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İskenderunlu aileye yardım eli uzattı.

Dumlupınar Mahallesinde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Nuray Teke adlı vatandaşın evinde elektrik arızası nedeniyle çıktığı belirlenen yangında bütün eşyaları kül oldu. Yangında canlarını zor kurtaran ve bir süre hastanede kontrol altında tutulan aileye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek geldi.

Yangın sonrasında oturulamaz hale gelen evlerinde çaresiz kalan ailenin Lütfü Savaş’tan yardım talebine kayıtsız kalmayan Sosyal Hizmetler Evde Bakım Hizmetleri ekibi, itfaiyenin yardımıyla evin yıkanmasını sağlayarak, evin boyanması için gerekli malzemeyi temin etti ve kışlık giyecek yardımında bulundu.

Evi temizleyen Büyükşehir ekipleri ayrıca yetkililerin hayırsever bir vatandaşla yaptıkları görüşme sonrasında mağdur aileye yatak ve oturma odası mobilyalarının verilmesini sağladı.

Yangında tüm eşyalarını kaybettiklerini belirten Teke, zor günlerinde kendilerine destek veren HBB Başkanı Lütfü Savaş başta olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti.