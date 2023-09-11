Hatay'da depremde hasar gören okullara Büyükşehir desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden bu yana il genelinde yaptığı çalışmaların yanı sıra eğitim kurumlarında oluşan hasarların giderilmesi için de desteğini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli ve konforlu bir alanda eğitim almaları adına il genelinde tespit edilen okul binalarının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Hatay genelinde toplamda 30 okulda yapılan çalışmalar kapsamında, okul binalarında iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlenmesi, çatı tadilatı, su depoları ve hasar gören kısımların bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından okul önlerindeki yaya geçidi yol çizgileri yenilendi ve trafik levhalarında düzenleme yapıldı.