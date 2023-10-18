Hatay'da depremde hasar gören kaldırımlar yenileniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından yol ve kaldırımları yenileme çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) -Hatay il genelinde 6 Şubat depremi sonrası hayat akışının normale dönmesi adına bütün ekipleriyle sahada teyakkuz halinde olan HBB, vatandaşların ortak kullanım alanlarında çalışmalarını hızlandırdı.

İskenderun Sahili Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kaldırımların hasar gören noktalarında çalışma yapan HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, tespit edilen noktaların sökümüne başlayarak yenileme çalışmalarının startını verdi.

Ekipler tarafından yapılan kaldırım sökme çalışmaları kapsamında toplamda bin 200 metrelik alanda çalışma yapan HBB, sökme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni kaldırım yapımına başlanacağını belirtti.

Ayrıca yapılan çalışma sırasında trafik akışının olumsuz etkilenmemesi adına yola güvenlik şeridi çekildi.