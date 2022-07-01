Hatay'da 'çocuk korosu' kuruluyor

Çocukları kültür ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda yaz kursları vermeye devam ediyor.HATAY (İGFA) - Htay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında kurulan Çocuk Korosu okulların tatil olması ile yeni dönem çalışmalarına başladı.

Farklı yaş gruplarından birçok çocuk, müzik eğitmeni eşliğinde koro çalışmaları ile hem eğleniyor hem de öğrenerek tatillerini verimli geçiriyor.

Kültür-sanat bilincini ve müziği küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılamak ve onların kaliteli vakit geçirmelerini sağlayan eğitmenler, koro çalışmalarında temel müzik teorisi, solfej ve şan eğitimi de vererek çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.