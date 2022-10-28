Hatay'da Ceza hayranları EXPO'da buluştu

Rap müziğin ünlü ismi Ceza uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konserle Arsuz EXPO alanında sevenleriyle buluştu.HATAY (İGFA) - EXPO’21 Hatay Arsuz alanını dolduran müzikseverler, sevilen sanatçının hayran bırakan performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

29 Ekim etkinlikleri kapsamında Hatay’a gelen Ceza'yı izlemek isteyen binlerce kişi, EXPO alanını saatler öncesinden doldurdu.

Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu. Eski ve yeni şarkılarını art arda söyleyen Ceza'ya, hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.