Hatay'da buruk 'Muhtarlar Günü'

Hatay Büyükşehir Başkanvekili Adnan Özkaya, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle merkez ve ilçe mahalle muhtarlarını ağırladı.HATAY (İGFA) - Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ve merkez ilçe muhtarlar dernekleri başkanları öncülüğünde gerçekleşen görüşmede 6 Şubat Depremi sonrası yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hatay halkı olarak depremden dolayı çok ciddi yaralar aldıklarını aktaran HBB Başkanvekili Özkaya, muhtarların toplumun aynası olduğunu, her türlü sorunları imtina etmeden ilgili birimlere iletebileceklerini dile getirdi.

Deprem sonrası muhtarların iş yükünün çok fazla arttığına dikkat çeken Özkaya “19 Ekim Muhtarlar Günü adına atılmış bir tarihtir ama muhtarlarımız, 365 gün boyunca çalışan demokrasimizin önemli temsilcilerindendir. Vatandaş ve bürokrasi arasında iletişim köprüsü kuran muhtarlarımız, hem bireysel hem de toplumsal sorunları ilgili mercilere ileten önemli kişilerdir. Deprem sonrası çok hızlı bir şekilde şehrimizi toparlamaya çalışıyoruz. Özellikle depremden ağır etkilenen bölgelerimizde HATSU, Fen İşleri ve Park Bahçe gibi önemli 3 birimiz, sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını koordineli ve hızlı bir şekilde yürütüyor. Ayrıca tüm kurum ve kuruluşlarımızla konuşarak, anlaşarak ve uzlaşarak zor günleri aşacağız. Çok fazla zorluk yaşamamıza rağmen bu iş bizim işimiz demeden vatandaşlarımızın her sorununa yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Şehirde yıkım ekiplerinin altyapıya zararlar verdiğini hatırlatan Özkaya, belediye olarak bir yerdeki hasarı onarmalarına rağmen başka yerlere de zararlar verildiğini, zabıtaların Valilik bilgisinde denetleme çalışmaları yaptıklarını ancak yıkım firmalarının duyarsız ve umursamaz tavırlarıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Buruk bir Muhtarlar Günü geçirdiklerini aktaran Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, deprem sonrası mahallelerini tanımada güçlük çektiklerini, her şeye rağmen her yerde mahalle hizmetleri vermeye gayret ettiklerini bildirerek ev sahipliğinden dolayı HBB’ye teşekkürlerini ileti.