Hatay'da bayram coşkusu Expo'da yaşandı

Kurban Bayramı’nın coşkusu, 7'den 70'e herkese hitabeden organizasyonlarla EXPO’21 Hatay alanlarında yaşandı.HATAY (İGFA) - EXPO’21 Hatay alanlarını ziyaret eden konuklar, çocuk ve yetişkinlere özel tiyatro oyunları, ulusal ve yerel sanatçıların konserleri, yarışmalar ve çeşitli şovlarla muhteşem anılar biriktirdi.

Türk rock müziğinin güçlü grubu Yüksek Sadakat bayramda üçüncü gününde EXPO amfitiyatroda binlerce seveniyle buluştu. En güzel şarkılarını seslendiren gruba eşlik eden Hataylılar keyif dolu bir gece geçirdi.

EXPO amfitiyatro bir büyük sesi daha konuk etti. Türk pop müziğinin sevilen şarkılarının altında imzası olan Yıldız Tilbe muhteşem bir konser verdi. Tilbe, harika sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

TİYATRONUN YENİ ADRESİ EXPO SAHNELERİ

Antakya ve Arsuz EXPO alanlarında bayramın keyfini en çok çocuklar çıkardı. Türk kültürünün sevilen karakterleri Nasreddin Hoca ve Hacivat ile Karagöz aynı sahnede küçük seyircileriyle buluştu. Bunun yanı sıra Andersen’in Kralın Giysileri masalından uyarlanan ve etrafındaki kimseyi beğenmeyip görüşmeyen, gösterişe düşkün Kraliçe’nin yaşadığı gardırobun içinde geçen Kraliçe’nin Dolabı oyunu oynandı.

Sanatsal etkinliklerin adresi EXPO’da yetişkinler de unutulmadı. 1958 yılında Dario Fo tarafından yazılan ve politikacıların mizahi bir dille eleştirildiği tiyatro oyunu ‘Hırsız’ sanatseverlerle buluştu. Tiyatronun yanı sıra ‘Akdenizlilik ve Şiir Teması’ üzerine bir panel gerçekleştirildi. Edip Yeşil’in yönetiminde gerçekleşen panele Nisa Leyla, Faris Kuseyri ve Tunay Devrim konuşmacı olarak katıldı.