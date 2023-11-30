Hatay'da Başkan Savaş'tan önemli imza

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ‘Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ni imzaladı.HATAY (İGFA) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 Sayılı Şiddet ve taciz Sözleşmesi(ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan belge, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imza altına alındı.

Mücadele, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi( CEDAW) ,Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi( CEMR) Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği şartı başta olmak üzere; uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

Sözleşmeler ile şiddet ve tacize karşı gerekli önlemlerin alınmasını, önlenemediğinde uygulanacak yaptırımları taahhüt altına almakla beraber “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla sonuçlanan ve sonuçlanması muhtemel olan, bir defaya özgü veya tekrarlanan bir dizi kabul edilemez, davranış ve uygulamalar ya da bunlarla ilgili tehditler” olarak tanımlanmakta.

SAVAŞ: KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN HER ZAMAN KARŞISINDAYIZ

Kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını belirterek bu sorunun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik HBB olarak büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Savaş, “ Hatay’da göreve geldiğimiz günden bu güne kadar kadına yönelik şiddete karşı birçok çalışma yaptık. Kadınların bilinçlenmesi ve şiddete uğrayan kadınlar için hem hukuki hem de psikolojik destek çalışmaları yürüttük. Kadınların eşit ve özgür bir yaşam sürdürebilmeleri amacıyla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Partimizin almış olduğu bu kararın örnek olmasını ve ülkemizdeki bütün belediyelerde uygulanmasını diliyorum” dedi.