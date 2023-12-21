Hatay'da bağışlanan 2 ton mandalina depremzedelere ulaştırıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yapılan yardımların yerine ulaşması adına asli sorumluluklarının yanında depremzede vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olma görevini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Doku Birimine bağlı ekipler Samandağlı bir üreticinin bağışladığı 2 ton mandalinayı konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ulaştırdı.

Samandağ ilçesinde mandalina üreticisi bir çiftçi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere 2 ton mandalina bağışladı. Sosyal Doku birimine bağlı ekipler bağışta bulunulan 2 ton mandalinayı 5 kiloluk paketler haline getirerek vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdi.

Yetkililer, yardımseverlerin kendilerine ulaşması durumunda yardımların doğru yerlere ulaştırılması adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.