Hatay'da bağışlanan 2 ton mandalina depremzedelere ulaştırıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi deprem sonrası yapılan yardımların yerine ulaşması adına asli sorumluluklarının yanında depremzede vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü olma görevini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Doku Birimine bağlı ekipler Samandağlı bir üreticinin bağışladığı 2 ton mandalinayı konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ulaştırdı.
Samandağ ilçesinde mandalina üreticisi bir çiftçi depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere 2 ton mandalina bağışladı. Sosyal Doku birimine bağlı ekipler bağışta bulunulan 2 ton mandalinayı 5 kiloluk paketler haline getirerek vatandaşlara dağıtımını gerçekleştirdi.
Yetkililer, yardımseverlerin kendilerine ulaşması durumunda yardımların doğru yerlere ulaştırılması adına çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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