Hatay'da '3 ayda 3 okul' sözü tamamlandı

Depremin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da 3. okulun açılışını da tamamladı.HATAY (İGFA) - Sabancı Vakfı, depremden en ağır hasarı alan illerden en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da üçüncü okulun açılışını da gerçekleştirdi. Vakfın çelik malzemeden inşa ettiği Sabancı Arsuz Ortaokulu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak.

Vakıf, başlattığı eğitim seferberliği kapsamında “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözü vermişti. Çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu’nu 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde açtı. Üçüncü okul da Arsuz ilçesinde Sabancı Arsuz Ortaokulu ile tamamlandı.

Deprem bölgesinde rekor sürede 3 okul açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Depremden etkilenen illerin yeniden ayağa kalkması, bölgenin iyileşmesi için tüm çabamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede öncelikli konular arasında çocukların, gençlerin, öğretmenlerin tekrar okul ortamında bir araya gelmesi ve ülkemiz için çok önemli olan eğitimin aksamadan devam etmesi yer alıyor. Bu kapsamda da bölgedeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olan Hatay’da 3 ayda 3 okul açacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Arsuz’da açtığımız Sabancı Arsuz Ortaokulu’yla verdiğimiz sözü tutmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçek mutluluk ise çocukları, gençleri, öğretmenleri hep birlikte okul koridorlarında, sınıflarda, bahçelerde göreceğimiz gün yaşanacak. 3 okulumuz da önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak. Ancak görevimiz burada bitmedi. Eğitimin kesintisiz bir şekilde sürmesi için Cumhuriyetin 100. yılında var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.