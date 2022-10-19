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Hatay'da 29 Ekim kutlamaları erken başladı

YAŞAM 19.10.2022, 11:26
Hatay'da 29 Ekim kutlamaları erken başladı

Hafta içi ve hafta sonu demeden neredeyse her güne kültürel etkinlikler sığdıran EXPO’21 Hatay, salı gecesi muhteşem bir konsere sahne oldu.HATAY (İGFA) - EXPO, Antakya Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nu Hatay halkıyla buluşturdu.

Antakya Musiki Derneği olarak Cumhuriyet’in değerlerine daha fazla sahip çıkılması gerektiğine inandıklarını söyleyen Dernek Başkanı Orhan Günal, ‘Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir müzik ziyafetiyle kutlamak istedik. Bu konserin gerçekleşmesine katkı veren Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a ve EXPO yönetimine huzurlarınızda teşekkür ediyorum’ diyerek sahneyi Koro Şefi Resmiye Çolakoğlu Oral yönetimindeki koroya bıraktı.

Türk sanat müziğinin ‘Bir Kere Sevdim Diye, Yar Saçların Lüle Lüle, Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece’ gibi eserleriyle konukları hem eğlendiren hem de duygusal anlar yaşatan koro, tüm konukların katılımıyla Onuncu Yıl Marşı’nı da coşkuyla seslendirdi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99 yılı kutlaması teması ile gerçekleşen konsere muhteşem sesiyle sevilen sanatçı Ayşe Ekiz damga vurdu.

Yıldızlı Semalardaki Haşmet, Haydi Abbas, Eski Dostlar gibi şarkılar ile kulakların pasını silen Ekiz, tüm seyircileri şarkılara eşlik ettirerek keyifli anlar yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkıların seslendirildiği konser, tüm seyircilerin ayağa kalkarak eşlik ettiği İzmir Marşı ile sona erdi. Konser sonunda sanatçılara çiçek hediye edildi.

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