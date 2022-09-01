Hatay Büyükşehir'le sınava hazırlanan öğrenciler şehrin gururu oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Destek Eğitim Merkezi ve Hatay Kent Arşivi Kütüphanesi’nde LGS(Liselere Giriş Sınavı) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) belediyenin ücretsiz imkânları ile hazırlanarak başarı elde eden öğrenciler Hatay’ın gururu oldu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler, Türkiye’nin birçok üniversitesinin tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, öğretmenlik, mimarlık, psikoloji, sosyal hizmetler, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve ilahiyat gibi bölümleri kazanan öğrencilerin yanı sıra birçok öğrenci de ön lisans bölümlerine yerleşti.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, her iki sınavda da başarılı olan öğrenciler ile buluştu.

Spordan eğitime kadar öğrencilere her türlü destek verdiklerini söyleyen Başkan Savaş, “Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır eğitime çok önem veriyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın gerek liseye gerekse üniversiteye hazırlanması konusunda desteklerimiz devam ediyor. Geçen yıllardan beri eğitim merkezimizde kurslar açmıştık. Bu sene de kütüphanemizde KPSS ve YKS kursları açtık. İki merkezimizde toplamda 120 lisans,12 ön lisans ve 6 çocuğumuza da nitelikli liseyi kazandırdık. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.