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Hatay Büyükşehir'in yol çalışmaları ile ulaşım daha güvenli
YAŞAM 03.01.2024, 10:29
Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında beton asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yol çalışmalarındaki yeni adresi Reyhanlı ilçesine bağlı Sait Pakin Caddesi oldu.
Altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan, kullanışsız hale gelen aynı zamanda yoğun trafik akışına sahip caddede beton asfalt serimine devam ediliyor.
Büyükşehir ekipleri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun güvenli ve modern bir görünüm kazanacağını belirtti.
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