Hatay Büyükşehir hasta ve engellilerin yanında

Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli vatandaşlar ve ailelerinin sorunlarına çözüm üretme çalışmalarına devam ediyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri doğuştan ya da yaşadıkları rahatsızlık sonucunda yatağa mahkûm kalmış ağır hasta ve engelli vatandaşların ailelerinin talepleri doğrultusunda 3 aileye hasta yatağı desteğinde bulundu.

Defne ilçesi Yukarı Döver Mahallesi’nde yaşayan henüz altı aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa mahkûm olan 32 yaşındaki Ahmet Cem Kurubay, doğuştan Serebral Palsi (CP) hastası 17 yaşındaki Arda Alkan ile doğuştan engelli 57 yaşındaki Ahmet Çevik’in ailelerinin talepleri doğrultusunda hasta yatağı desteğinde bulunuldu.

Hastalarının bakımında zorlandıklarını dile getiren hasta yakınları, hasta yataklarının kendilerini çok rahatlatacağını belirterek, desteklerinden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teşekkür ettiler.

Yetkililer çalışmalar kapsamında desteklerin devam edeceğini ve kısa süre içerisinde 25 aileye hasta yatağı verileceğini belirtti. Sağlık hizmetleri kapsamında, yatalak hastaların evlerinden hastaneye ve tedavi sonrası hastaneden evlerine nakillerini gerçekleştiriliyor. Ayrıca fizik tedavi ihtiyacı olan hastalara evlerinde fizyoterapistler eşliğinde tedavi uygulanıyor.