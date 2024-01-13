Hatay Büyükşehir'den üretim yollarına yeni asfalt

Hatay Büyükşehir Belediyesi; Antakya, Defne, Altınözü ve Belen ilçelerinde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak adına yol yapım ve bakım çalışmalarına kararlıkla devam ediyor.HATAY (İGFA) - HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Antakya’ya bağlı Serinyol Mahallesi’nde üretim yollarında stabilize yol çalışmasıyla birlikte mahallenin giriş yolunda asfaltlama çalışması da gerçekleştirildi.

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan yolda eski zemin sökümü yapılarak kilitli parke taşı döşeme ve iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Altınözü Keskincik Mahallesi üretim yollarında stabilize yol çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, Belen Şenbük Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda ise temizlik çalışmaları yaparak yolu güvenli hale getirdi.

Afetler ve altyapı çalışmalarından dolayı zarar gören yolların onarımının ve güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ileten HBB yetkilileri, bölgedeki yolların güvenliği ve vatandaşlarımızın konforlu ulaşımı için çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini ifade etti.