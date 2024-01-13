Hatay Büyükşehir'den üretim yollarına yeni asfalt
Hatay Büyükşehir Belediyesi; Antakya, Defne, Altınözü ve Belen ilçelerinde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak adına yol yapım ve bakım çalışmalarına kararlıkla devam ediyor.HATAY (İGFA) - HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Antakya’ya bağlı Serinyol Mahallesi’nde üretim yollarında stabilize yol çalışmasıyla birlikte mahallenin giriş yolunda asfaltlama çalışması da gerçekleştirildi.
Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı yıpranan yolda eski zemin sökümü yapılarak kilitli parke taşı döşeme ve iyileştirme çalışmalarına başlandı.
Altınözü Keskincik Mahallesi üretim yollarında stabilize yol çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, Belen Şenbük Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda ise temizlik çalışmaları yaparak yolu güvenli hale getirdi.
Afetler ve altyapı çalışmalarından dolayı zarar gören yolların onarımının ve güçlendirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ileten HBB yetkilileri, bölgedeki yolların güvenliği ve vatandaşlarımızın konforlu ulaşımı için çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini ifade etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|19
|50
|2. Galatasaray
|19
|48
|3. Trabzonspor
|19
|36
|4. Beşiktaş
|19
|32
|5. A.Demirspor
|19
|29
|6. Kayserispor
|19
|29
|7. Rizespor
|19
|29
|8. Antalyaspor
|19
|28
|9. Kasımpasa
|19
|26
|10. Sivasspor
|19
|25
|11. Başakşehir
|19
|23
|12. Alanyaspor
|19
|22
|13. Ankaragücü
|19
|21
|14. Gaziantep FK
|19
|21
|15. Karagümrük
|19
|20
|16. Hatayspor
|19
|20
|17. Samsunspor
|19
|18
|18. Konyaspor
|19
|18
|19. Pendikspor
|19
|15
|20. İstanbulspor
|19
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|17
|33
|4. Sakaryaspor
|18
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|20
|34
|7. Brighton
|20
|31
|8. M. United
|20
|31
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|48
|2. Girona
|19
|48
|3. Barcelona
|19
|41
|4. Athletic Bilbao
|19
|38
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|19
|32
|7. Real Betis
|19
|28
|8. Getafe
|19
|26
|9. Valencia
|19
|26
|10. Las Palmas
|19
|25
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Villarreal
|19
|19
|15. Mallorca
|19
|18
|16. Sevilla
|20
|16
|17. Celta Vigo
|19
|16
|18. Cadiz
|19
|15
|19. Granada
|19
|11
|20. Almeria
|19
|5