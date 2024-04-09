Hatay Büyükşehir'den hijyen mesaisi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehrin genelinde yol, cadde ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor.HATAY (İGFA) - HBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hatay'ın tüm ilçelerinde meydana gelen toz, çamur ve çöplerin neden olduğu çevresel kirlilikleri ortadan kaldırmak için ayrıca deprem felaketi sonrası enkaz kaldırma işlemlerinde ortaya çıkan tozdan kaynaklı hastalık risklerine karşı yıkama ve sulama faaliyetlerine başladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Temiz şehir, temiz toplum" anlayışını seçim kampanyaları boyunca İlk olarak ilimizin tamamını yıkama ve şehri temizleme sözlerini tuttuklarının altını çizdi.

Başkan Öntürk, çevre temizliğinin hemşehrilerin refahı için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizin daha temiz ve yaşanabilir bir ortama dönüşmesi için çalışmalarımızı artarak devam ettirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

HBB yapılan temizlik çalışmalarıyla birlikte, Hatay'ın Ramazan Bayramı'na daha temiz ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede bayramlarını kutlamaları hedefliyor.

Vatandaşlar yapılan bu çalışmaları memnuniyetle karşılandığını belirtirken, şehrin daha temiz ve bakımlı olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.