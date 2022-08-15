Hatay Büyükşehir'den çocukların fiziksel gelişimine destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çocuklara ve gençlere yönelik atölyeler ile onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bireylerin sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için kullanılan, canlandırma ve oyuna dayalı bir teknik olan “yaratıcı drama” atölyelerine başladı.

Şehir Tiyatrosu yaratıcı drama eğitmeni Müyeser Bayır, 6-9 ve 10-15 yaş olmak üzere iki ayrı yaş grubu için başlatılan atölyelerin, çocukların birlikte hareket etmesi ve iletişim becerilerini geliştirmelerinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Bir arada etkileşimli oyunlar oynayan çocuklar hem eğlenerek keyifli zaman geçiriyor, hem de sağlıklı iletişim kurmanın temellerini öğreniyor.