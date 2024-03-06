Hatay Büyükşehir'de seçim öncesi son kararlar alındı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya, son mecliste üyeler anı plaketi takdim etti.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi (HBB), Mart Ayı Olağan Toplantısı HBB Antakya Yerleşkesi EXPO Alanı A Blok’ta bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak amacıyla 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantının açılış konuşmasında Hatay için birlik beraberlik ve fedakârlık vurgusu yaptı.

2019’dan bugüne kadar Hatay’a hizmet etmek için çok ciddi görevler aldıklarını ifade eden Özkaya “Özellikle komisyondaki arkadaşlarımız, canla başla çalıştılar. Komisyonlarımızda tartışmalar oldu ama bunlar fikir tartışmalarıydı. Meclisimizde örnek alınacak çok önemli bir şey var: 5 yıl geçmesine rağmen kimsenin kimseye bir saygısızlığı olmadı. Herkes şu an birbiriyle kucaklaşabilecek durumda. Ben buna bir ayrılık demiyorum çünkü Üzerinden 13 ay geçmiş olmasına rağmen dün gibi yaşadığımız asrın felaketinden hepimiz, çok ciddi zarar gördük. Bunun da üstesinden geleceğiz. Bu şehrin hepimize ihtiyacı var. O yüzden hepimizin görevi devam ediyor.” dedi.

Meclis gündeminde eski milli futbolcu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in 6 Şubat depremlerinde Hatay’a vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edilirken, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası AŞ tarafından yürütülen “Avrupa Birliği” Suriye krizine karşı bölgesel güven fonu (MADAD) kapsamında Hatay Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne kullandırılacak olan hibenin kullanılması HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a yetki verilmesi kabul edildi. Gündemde Kolektif Koordinasyon Derneği, Hatay Psikologlar Derneği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle topluma hizmet edecek; eğitim, kültür, sanat ve psikososyal destek faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir yapı inşa edilmesi kararı alındı.

Meclis grupları adına söz alan temsilciler de yaptığı konuşmalarda Hatay’ın geleceği için birlikte çalışmanın devam etmesi gerektiği üzerinde durarak seçilecek yeni Meclise başarılar diledi.

Seçimlerden sonra göreve başlayacak olan yeni Meclisin ilk toplantısının 19 Nisan Cuma günü saat 14.00’te yapılması kararlaştırıldı.