Hatay asrın felaketinde temizlik hizmetini sürdürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 6 Şubat depreminden bu yana Hatay’ın 15 ilçesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.HATAY (İGFA) - Cadde, sokak ve meydan temizliği yapan Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli, Hatay Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri ile koordineli çalışarak bütün ilçelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
Çadırkentler ve konteyner kentlerde talebe bağlı olarak yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, il genelinde enkaz kaldırma çalışmaları yapıldıktan sonra temizlik
çalışmalarını mobil temizlik ekibi ile hizmet veriyor.
7/24 şeklinde devam eden çalışmalar ihtiyaç taleplerine göre dönüşümlü olarak çalışan personelin sağ duyulu davranarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden HBB yetkilileri, daha iyi yaşanılabilir bir Hatay için ve şehri en kısa zamanda ayağa kaldırmak amacıyla kısıtlı çalışma koşullarına sahip olunmasına rağmen her türlü hizmeti eksiksiz ve tüm şartları zorlayarak en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
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|8. Kayserispor
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|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|37
|70
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|36
|49
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Real Valladolid
|36
|38
|18. Getafe
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20